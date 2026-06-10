俳優のかたわらプロデューサーとしても活躍する賀来賢人が5月31日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き手に、下積み時代の苦労やブレイクのきっかけになった作品の思い出、プロデューサーとして携わる映画「Never After Dark」(6月5日公開)への想いまでじっくり語った。下積み時代を支えた恩人・福田雄一氏もリモートで登場。2人の熱い絆がにじむエピソードの数々に、視聴者から感動の声が上がった。■福田雄一氏のアドバイ