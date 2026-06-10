俳優のかたわらプロデューサーとしても活躍する賀来賢人が5月31日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き手に、下積み時代の苦労やブレイクのきっかけになった作品の思い出、プロデューサーとして携わる映画「Never After Dark」(6月5日公開)への想いまでじっくり語った。下積み時代を支えた恩人・福田雄一氏もリモートで登場。2人の熱い絆がにじむエピソードの数々に、視聴者から感動の声が上がった。

■福田雄一氏のアドバイスに「確かにそうだなと」

今でこそTVCM会社数ランキングで３年連続男性１位に君臨し、ハリウッドのトップスターも擁する大手海外事務所と日本人として初めて契約するなど、日本を代表する活躍を見せる賀来。だがデビュー後10年ほどは「ちゃんとお金を稼げる状態ではなかった」という。

そんな彼のブレイクのきっかけは、コミカルな演技と全力の顔芸が話題を呼んだ2018年の主演ドラマ「今日から俺は！！」。

放送当時、賀来は29歳。当時は「30歳で芽が出なかったら(俳優を)辞めようと思っていたんです。ほぼ暇でした」「同世代の子たちが売れてるのも見てきたので、これでダメなら辞めるという覚悟でやっていて...」という崖っぷちの状況。それが、「今日から俺は！！」をきっかけに大ブレイクを果たした。

今でも、街で「今日から俺は！！」を見たファンから声をかけられるという。賀来は「こんな作品は二度と現れないと思います」としみじみ。脚本・演出を務めた福田雄一氏に「初日に『主演だと思わないでやりなさい。あなたの役は物語にエンジンをかける役だから、とにかく一番出しゃばれ』と。確かにそうだなと思ってスイッチを切り替えて、誰よりも目立ってやると思って演じました」とアドバイスを受けたことを明かし、「僕の人生を変えてくれた方です。本当に感謝しています。福田監督がいなかったら、今の僕はいないです」と語った。

■賀来賢人の「焼肉おごらせてください」に福田氏「ウルッと」



福田氏とは、デビュー直後の18歳の時に出会い、以来20年来の付き合いだという。この日は福田氏もリモートで登場し、賀来を初めて起用した舞台「スマートモテリーマン講座」(2011年)のエピソードを打ち明けた。

賀来にとっては、これが舞台初挑戦。福田氏は、電気もガスも止められるほど苦しい時期だった賀来のため、稽古期間中、夕食休憩のたびに食事につれていくなど親身になって面倒をみた。そして迎えた本番初日、開演前は緊張している様子だった賀来が本番で見たこともないアドリブを連発する姿に、福田氏は度肝を抜かれたという。

「基本、僕は舞台でアドリブは一言も許さない。ムロツヨシにさえ、一言も許してない」という福田氏ですら信頼を寄せるほど、賀来は連日、斬新なアドリブで客席を沸かせた。「賢人には、そこに対する信頼がありましたね。お客さんの空気を読んで、日替わりでやってくれる。僕的にも、今日は賢人何やってくれるんだろうっていうワクワクがあって」。

以来、福田氏は舞台やドラマで折にふれて賀来を起用してきた。「賢人は毎日、『僕が売れたら絶対福田さんに焼肉おごるんで、待っててください』って言ってくれてたんですよ。それが『今日から俺は！！』が終わって舞台に出てもらった時に、稽古の途中で『福田さん、今日、焼肉おごらせてください』って言ってくれて。あの『焼肉おごらせてください』には...若干ウルッと来ましたね」と語る言葉からも、福田氏の"親心"が伝わってくる。

互いへの想いがにじむエピソードの数々に、視聴者からも「福田監督と賀来賢人さん、素敵な関係」「『今日から俺は！！』にたくさん笑わせてもらったけど、その裏にこんな感動エピソードがあったとは」「温かいエピソードにこっちまでウルッと来た」といった感動の声が飛び交った。



■妻・榮倉奈々も賛同「ワクワクすることだけやりたい」

賀来は2022年に事務所から独立。その後、映像制作会社「SIGNAL181」を設立し、今はプロデューサーとしても作品づくりに邁進している。きっかけは、コロナ禍に入る少し前に体調を崩したことだったという。

「その時に感じていたのは、安定を求めちゃっていたんです。自分のポジションを守りたくなる、安定を求めちゃってることにハッとして、これからは守りに入らないで"ワクワクすることだけをやりたい"とすごく感じたんです」と賀来。

そんな意識の変化があったころ、たまたま見た海外作品で、俳優がプロデュースに携わっていることを知った。「俳優が制作をしていると。じゃあ、自分で作っちゃおうと思って、お世話になった事務所を辞めて自分の責任で全部動いてみよう、と」。妻・榮倉奈々の「いいんじゃない？」の言葉にも背中を押され、"ワクワクする道"を歩み始めた。

独立から2年後には、自身が原案・主演・プロデューサーを務めたドラマ「忍びの家 House of Ninjas」(2024年)が世界的ヒット。配信作品としては初めて、放送文化基金賞のドラマ部門奨励賞を獲得した。賀来が制作に名を連ねた映画最新作「Never After Dark」は、姉妹の霊媒師コンビが凶悪な亡霊に立ち向かうホラー作品で、あえて製作委員会方式をとらず、大きなリスクを抱えて挑んだ。すでに海外の映画祭で高い評価を得ている。

「世界の市場で戦える作品を作りたい」と力強く展望を語ってトークを締めくくった賀来に、林も「チャンスが巡ってきた時に、そのチャンスを生かし切った。一つの理想的な生き方を見た気がします」と感服。視聴者からも「熱い人だなぁ！」「芯があってカッコいい。人として憧れる」「ワクワク精神でどこまで行ってくれるのか楽しみ！」の声が上がっていた。



「日曜日の初耳学」＜インタビュアー林修 賀来賢人編＞はTVerで見逃し配信中。リモートで参戦した福田雄一氏との爆笑トークに加え、「あそこまで完璧な方は見たことがない」というほど感銘を受けた堺雅人や「真似しようと思ってもできない。次元が違う」と尊敬する鈴木亮平ら、刺激を受けた共演俳優とのエピソードも語る。また、賀来が「ずっと恋をしている」と敬愛してやまない堤真一からはVTRコメントが到着する

（MBSテレビ「日曜日の初耳学」2026年5月31日放送より）

無料見逃し配信はTVerで2026年6月28日(日)まで

インタビュアー林修 賀来賢人！



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「日曜日の初耳学」はMBS/TBS系で毎週日曜よる10時放送。

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