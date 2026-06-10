全日本大学野球選手権初戦で6回2失点も、初回先頭打者本塁打被弾響き敗退プロ注目の最速151キロ右腕が、苦杯をなめた。第75回全日本大学野球選手権記念大会の第2日が9日に行われ、2013年大会優勝の上武大が函館大に1-2で惜敗した。エースの木口永翔（きぐち・えいと）投手はキレのあるストレートを武器に6回9奪三振2失点と好投したが、初回先頭打者に1発を浴びたのが響き、初戦敗退となった。「初回は慎重にいきすぎた部分があり