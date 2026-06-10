中国企業のPRINANOが独自の半導体製造装置を用いて光チップウエハーの製造に成功したことを発表しました。PRINANOは「深紫外線(DUV)露光装置を使わずにコストを10分の1に抑えて製造できた」とアピールしており、ASML製の半導体製造装置の入手が困難となっている中国において大きな前進だとして注目を集めています。Chinese start-up claims nanoimprint tech can mass-produce optical chips without ASML gear | South China Morn