5月29日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。家賃3万4000円の“事故物件”に住む若手芸人が「カズレーザーさんも住んでいた」と明かした。

【映像】“事故物件”の家賃3万4000円自宅

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、ミスマリンの一ノ瀬のこ、ミスワリンの後藤真桜、ミスウリンの西野夢菜と芸能人を深堀りしていく。

今回は新宿から徒歩20分のところにある貧乏芸人たちが暮らす“芸人界のトキワ荘”シェアハウスに潜入。ここで暮らすのが身長147センチ体重43キロのピン芸人・ちびシャトルだ。

ちびシャトルが負担している家賃は3万4000円。ちびシャトルは「僕の前は『よく来たな大岩』というピン芸人が住んでいた。その前くらいがカズレーザーだと思います」と、あの売れっ子カズレーザーを輩出した部屋と説明した。

カズレーザーの前に住んでいた老人がこの部屋で自然死したため、「一応事故物件ではある」とちびシャトル。ちびシャトルは「カズレーザー」と「孤独老人」、2つの魂に守られながらネタを作っている。