ゲッツGMが明かす村上の状況…米記者が報じた右太もも裏負傷のため負傷者リスト（IL）入りしたホワイトソックスの村上宗隆内野手の“最新情報”が明らかになった。MLB公式サイトのホワイトソックス番スコット・マーキン記者が9日（日本時間10日）、クリス・ゲッツGMが語った村上の近況を自身のX（旧ツイッター）で明かした。マーキン記者によると、ゲッツGMは「彼はとても順調に進んでいる」と、村上の治療は大きなトラブルは