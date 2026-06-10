ゲッツGMが明かす村上の状況…米記者が報じた

右太もも裏負傷のため負傷者リスト（IL）入りしたホワイトソックスの村上宗隆内野手の“最新情報”が明らかになった。MLB公式サイトのホワイトソックス番スコット・マーキン記者が9日（日本時間10日）、クリス・ゲッツGMが語った村上の近況を自身のX（旧ツイッター）で明かした。

マーキン記者によると、ゲッツGMは「彼はとても順調に進んでいる」と、村上の治療は大きなトラブルはなく継続中と言及。続けて「回復（のプロセス）が始まってから1週間と少しが経った。当初は4〜6週間程度と見込んでいましたが、その見通しに（今後も）変わりはないことだろう。今後も1日ずつ状態を評価していく」と、回復に向けて前進していることを伝えた。

村上は5月29日（同30日）のタイガース戦の3回、1死一塁で迎えた第2打席で二ゴロに終わるも全力疾走で一塁を駆け抜けた直後に右足を負傷。途中交代し、IL入りが決まった。指揮官は当時、4〜6週間の離脱の可能性を示唆していた。

ホワイトソックスは8日（同9日）時点で、34勝31敗でア・リーグ中地区の2位につけている。村上が復帰となれば、さらに勢いが増しそうだ。（Full-Count編集部）