コメダ（名古屋市東区）が展開する喫茶店チェーンの「コメダ珈琲店」が、「2026年サマーバッグ」を7月13日から数量限定で販売。それに先駆け、6月10日から全国の各店舗（一部除く）で予約受付を開始しています。【4アイテム】コメダ「2026年サマーバッグ」の中身を大公開！トート＆保冷ポーチがかわいい！コメダ珈琲店・夏の恒例「サマーバッグ」同店の夏の恒例となっている「サマーバッグ」。今年は「“涼”でくつろぐ夏」