全国王者・桐生第一中…球速アップの秘訣は“5種のジャンプメニュー”投げ込み、走り込み、フォーム改造。球速アップのためのトレーニングは日々進化するが、中学生にとっての“最適解”とはなんなのか。「文部科学大臣杯 第17回全日本少年春季軟式野球大会ENEOSトーナメント」で初優勝を収めた桐生第一中（大会当時は「桐生大附属中」、4月に校名変更）には、球速130キロ台を計測する投手が多数在籍。球速が大幅に伸びた背景に