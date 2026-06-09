【Nintendo Direct 2026.6.9】 6月9日23時～ 配信開始 配信番組「Nintendo Direct 2026.6.9」にて、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用「テイルズ オブ エターニア リマスター」が発表された。 2000年に発売されたRPG「テイルズ オブ エターニア」のリマスター版が発売決定。リッドとファラ、メルディの物語をSwitchで再びプレイできる。10月25日発売予定で