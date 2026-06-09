エレコム株式会社は、Windows Hello機能に対応したUSB指紋認証リーダー2モデルを2026年6月上旬より発売する。ノートパソコンに挿したまま使えるUSBドングルタイプの『CR-FI01UBK』と、デスクトップ環境に適したUSB有線独立タイプの『CR-FI50UBK』をラインナップする。 （関連：【画像】用途別で使える2種の指紋リーダー） 本製品は、指紋センサーを標準搭載しないパソコンでも、Windows