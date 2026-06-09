パスワード入力不要でサインイン可能に　エレコムのUSB指紋認証リーダー2モデルが6月上旬発売

エレコム株式会社は、Windows Hello機能に対応したUSB指紋認証リーダー2モデルを2026年6月上旬より発売する。ノートパソコンに挿したまま使えるUSBドングルタイプの『CR-FI01UBK』と、デスクトップ環境に適したUSB有線独立タイプの『CR-FI50UBK』をラインナップする。

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本製品は、指紋センサーを標準搭載しないパソコンでも、Windows Hello機能によるワンタッチログインを可能にするデバイス。指をセンサーに当てるだけでWindowsへのサインインやWebサイトへのログインが完了し、パスワード不要の認証技術「パスキー」にも対応する。認証方式には、指紋データをデバイス内で暗号化してパソコンに送信する「MoC（Match-on-Chip）方式」を採用。指紋データがパソコン側に渡らないため、第三者による不正な読み取りを防ぐ仕様となっている。

Microsoft社認証済みのICを搭載しており、Windows 11/10搭載パソコンに接続するだけでWindows Helloの指紋認証が利用可能。他人受入率0.001%以下、本人拒否率1.7%以下の認証精度を備え、センサーは360度どの角度からでも指紋を読み取れる。指紋の登録は最大10件まで対応し、複数人での共有や指の使い分けといった運用にも適している。

USBドングルタイプの『CR-FI01UBK』は、ノートパソコンに挿したままでも邪魔にならないコンパクトサイズで、外出先や移動中の利用に適する。USB有線独立タイプの『CR-FI50UBK』はUSB Type-Cポートを搭載し、付属のUSB-A - USB Type-Cケーブルなどでパソコンに接続する。本体底面には強力な磁石を備え、スチール製のデスクやキャビネットに固定可能。付属の固定用パーツを使えば、木製の棚やパーテーションなどにも設置できる。

また両モデルは、自社環境認定基準を満たした『THINK ECOLOGY』認定製品となっている。

■製品情報Windows専用 指紋認証リーダー（ドングルモデル）メーカー：エレコム型番：CR-FI01UBK発売日：2026年6月上旬価格：7,480円（税込・店頭実勢価格）

■Windows専用 指紋認証リーダー（有線独立モデル）メーカー：エレコム型番：CR-FI50UBK発売日：2026年6月上旬価格：8,980円（税込・店頭実勢価格）主な仕様：USB Type-Cポート搭載、付属USB-A - USB Type-Cケーブル、底面マグネット、付属固定用パーツ

共通仕様：Windows Hello対応、MoC（Match-on-Chip）認証方式、パスキー対応、他人受入率0.001%以下、本人拒否率1.7%以下、指紋登録最大10件、対応OS：Windows 11/10

（文＝リアルサウンド編集部）