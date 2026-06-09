6月は食育月間です。大分県別府市の幼稚園児が9日、短大生に教えてもらいながらおにぎり作りに挑戦しました。 【写真を見る】幼稚園児がおにぎり作りに挑戦好きな具材でギュッギュ大分 別府大学短期大学部では、子どもたちに食の大切さを感じてもらおうと、6月の食育月間にあわせて体験授業を行っています。 9日は、食物栄養科の2年生の学生25人が別府大学附属幼稚園を訪れ、子どもたちに作り方を丁寧に伝えました。 短大