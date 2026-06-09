名古屋市区の商業施設で8日、23人が喉の痛みを訴えた騒ぎで、警察は何者かがスプレーをまいた可能性もあるとして捜査しています。西区二方町の「mozoワンダーシティ」では、8日午後5時半頃、4階のゲームセンターにいた23人が喉に痛みを訴え、このうち8人が病院に搬送されましたが、命に別条はありません。詳しい原因は分かっていませんが、その後の捜査関係者への取材で、ゲームセンタ&#12540