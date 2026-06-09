【モデルプレス＝2026/06/09】タレントのベッキーが6月9日、自身のInstagramを更新。手作りのグルテンフリークロワッサンを公開し、話題を呼んでいる。【写真】41歳タレント「焼き色が綺麗」改善の余地しかない手作りグルテンフリークロワッサン◆ベッキー、手作りクロワッサンに再挑戦誓うベッキーは「グルテンフリークロワッサン作ってみました」とつづり、こんがりと焼き上がったクロワッサンの写真を投稿。「改善の余地“しか