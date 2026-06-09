2026年6月3日、xAIは画像から動画を生成することができるAIモデルの「Grok Imagine 1.5 Preview」を発表しました。このGrok Imagine 1.5 Previewは、複数のAIベンチマークで世界1位と2位を記録したことが明らかになっています。Grok Imagine 1.5 Preview | xAIhttps://x.ai/news/grok-imagine-1-5Grok Imagine 1.5 Previewは、1枚の静止画を映画のような動画に変換することができるという動画生成AIです。開始フレームと動きを説明