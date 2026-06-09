俳優の市原隼人がブランドアンバサダーを務める24時間フィットネスジム「ECOFIT24（エコフィット24）」の新ビジュアルとプロモーション動画が公開された。【写真】脚もすごい市原隼人を起用した新ビジュアル今回のビジュアルと動画では、市原の鋭い眼差しや力強い佇まいを通して、迷いや甘えを振り切り、前へ進もうとする意志を表現。キャッチコピーである「弱い自分は、置いていけ」という言葉には、誰かと比較するのではな