ZIPAIR Tokyoは、全路線を対象にプラモデルやフィギュアを事前予約して機内で受け取れるオプショナルサービスを、6月9日から開始した。搭乗便出発の72時間前までにオプショナルサービス選択画面で購入し、機内で受け取る仕組み。6月12日出発便から購入ができる。当初は、「RG40 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」（3,500円）、「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -冒険の夜明け-」（4,500円）、「S.H.Figuarts 孫悟空-地球育ちのサイヤ