野々市市の北鉄自動車学校は5月から6月にかけて、生徒の送迎バス1台が車検切れの状態で走行していたと明らかにしました。野々市市の北鉄自動車学校は、5月19日から6月4日までの休校日を除く14日間、所有する送迎バス1台が車検切れの状態で走行していたと発表しました。6月5日に職員が校内に停車中のバスに乗ろうとしたところ、車内のステッカーを見て車検切れに気が付いたということです。学校によりますと、バスは14人乗りで、期