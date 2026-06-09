俳優の小泉孝太郎（47）が8日放送のTBS「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ」（月曜後11・56）に出演。大好きなお酒について語った。初回のゲストに「チュートリアル」徳井義実を迎え、お気に入りの酒を持参し、静岡県伊豆でアテを探す旅。一行は徳井が以前訪れたという土肥金山を訪ねた。この日、小泉が持参していたのは大分県の二階堂酒造が製造する人気の高級麦焼酎「吉四六」。本人は「普通でしょ？」と照れくさそうに取