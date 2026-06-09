富士山の開山まで約3週間となった8日、静岡県富士宮市の須藤秀忠市長は定例会見にて「閉山期登山」についての問題点を明らかにした。 日本一の標高を誇る富士山は日本のみならず世界でも人気の高い山であるが、人気が高いがゆえに遭難事故も多い山でもある。故に須藤市長は再三にわたりその危険性を訴えているという。 関連記事：静岡県富士宮市長、富士山山岳救助を「命懸けでやっている」閉山中の遭難事故に苦言 国内に