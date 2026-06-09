音楽制作レーベル「Arte Refact」は9日、公式サイトを更新。所属クリエイターの一斉退所を発表した。Arte Refactをめぐっては、代表取締役で作曲家の桑原聖氏の女性問題がSNSで拡散され、桑原氏はこれを「概ね事実」と認めた上で謝罪していた。「この度、Arte Refactに所属するクリエイター全員が、2026年6月30日をもって退所することとなりました」と発表。「現在進行中のお取引および案件につきましては、関係者の皆様にご不