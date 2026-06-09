【hololive Dreams スナック vol.2 うま塩味】 6月9日 発売 価格：253円 サイバーエージェントは、「hololive Dreams スナック vol.2 うま塩味」を6月9日に発売した。価格は253円。ファミリーマート、アニメイトなどで取り扱う。 本製品はホロライブのAndroid/iOS用リズムゲーム「hololive Dreams」をモチーフとしたオリジナルシー