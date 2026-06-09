『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（26日公開）と『機動戦士ガンダム』のスペシャルコラボが決定した。怒涛のギャグ＆パロディ展開で幅広い人気を集める『ケロロ軍曹』は、数あるパロディのなかでも特に関わりが深い『機動戦士ガンダム』と、アニメ化開始から22年にして初の正式コラボが実現となった。イラストや映像の公開、プラモデルなどが展開される。【写真】気になる！ケロロ軍曹カラーの