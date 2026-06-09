東京ディズニーランドで、インド人観光客らが時と場所をわきまえず長時間にわたり「集団ダンス」を繰り広げ、現地で強い批判を浴びている。最近、X（旧ツイッター）では、東京ディズニーランド内のレストランなどで、インド人団体観光客が集団で踊る様子を捉えた動画が拡散され、物議を醸している。この動画を最初に投稿したネットユーザーは、「この観光客らは食事中も踊り続け、周囲の客にかなりの迷惑をかけていた。その後、ア