【前後編の後編／前編を読む】母の悲惨な再婚を見て育ち「僕の恋愛観はブレブレです」“天女”、職場恋愛、アブない愛人を渡り歩いて岸谷匡志さん（55歳・仮名＝以下同）は、10歳で父を病気で亡くし、再婚した母も継父との生活に我慢を重ねたのち、匡志さんが15歳のときに命を絶った。叔父一家の明るさに救われつつも、家族観や結婚観はなかなか定まらなかった。人妻との関係、大学時代のジャズバーで見た濃い人間模様、「愛人