お笑いコンビ・宮下草薙の草薙航基が８日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、芸人になった切実な理由を告白した。この日は「芸人に憧れ直してもらおうＳＰ」と題し、芸人の良さを出演者がアピール。草薙は「ちょっと暗い話になるが」と切り出し「あんまり人生がうまくいかず、人となじめたりもできなくて、不器用だし、学校も中学までで行けなくなった。１６歳ぐらいから働き出したが、行っては辞めての繰り返し」と人生を