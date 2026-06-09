お笑いコンビ・ニューヨークの屋鋪裕政が８日、日本テレビ系「大悟の芸人領収書」で、芸人ならば売れなくても「勝ち確定」として、芸人になることを熱烈に推した。この日は「芸人に憧れ直してもらおうＳＰ」として、芸人の良さや楽しさを出演芸人がアピール。トップバッターの屋敷は子どもたちへ「ＹｏｕＴｕｂｅｒになんかならんでいい、芸人の方が全然いいというのを今一度言っていきたい」と熱く訴え。屋敷は「小っちゃい