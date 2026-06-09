アーティストとして、マイケルは何度も世界を変えた。デビュー以来、人々を熱狂させた無数のパフォーマンスの中から、歴史の変換点ともいうべき出来事5つを解説する。【実際の画像】マイケル・ジャクソンが世界に衝撃を与えた「伝説のハーフタイムショー」はこちら11歳の神童あらわる。「ジャクソン5」デビュー®, TM & © 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.革命は、知らぬ間に成し遂げら