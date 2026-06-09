ワールドカップ戦士が語る（１）駒野友一インタビュー＠前編「2006年・ドイツ」「2010年・南アフリカ」24歳でメンバー入りした2006年・ドイツ大会。痛恨のPK失敗で悲劇の主人公となった2010年・南アフリカ大会──。2度のワールドカップに出場した駒野友一は、世界最高の舞台で何を感じたのか。ふたつの大会の経験は、その後のキャリアに小さくない影響を与えていた。高精度のキックを武器に長く日本代表で活躍したサイドバ