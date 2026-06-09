敷島製パンは、「Pasco」の2026年6月の新商品売上数量ランキングを発表した。集計期間は6月1日から5日まで。首位には「やわらかクラウンメロンロール」が輝き、人気シリーズの新商品として好調なスタートを切った。【写真】第1位の「やわらかクラウンメロンロール」1位の「やわらかクラウンメロンロール」は、ふんわりやわらかな白生地に静岡県産クラウンメロンのクリームを挟んだ商品。「やわらかロール」シリーズの新商品と