大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏が9日、自身のXを更新。高市早苗首相が8日、自身の陣営をめぐる中傷動画疑惑の新報道に対し「一切やっていない」などと改めて否定した件について、私見を述べた。これまで、高市首相の陣営が昨年の自民党総裁選や今年の衆院選などで他候補を中傷する動画を作成し投稿したとする「週刊文春」報道をめぐり、首相の公設第1秘書と動画を作成したとされる男性の会話の音声として「文春オン