YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「営業マンにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、親の仕事を引き継いで印刷業界で働く46歳の男性営業マンが、給与の実態や休日の過ごし方、若手へのアドバイスを赤裸々に語っている。 街頭インタビューに応じた男性は、チラシや出版関係の冊子を扱う印刷業の営業職に就いているという。現在の仕事を選んだ理由を「親の仕事を引き継いで」と説明し、将来的に2代