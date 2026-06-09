働いていると「この会社終わってるな…」と思うときもあるものだ。世の中には、わざわざ社内をギスギスさせる謎のルールを導入する会社もあるようだ。投稿を寄せた40代女性（クリエイティブ）の職場では、スタッフ間の不信感を煽るような制度が始まったという。（文：法田ひまり）女性の職場に突如として導入されたのは、業務のクオリティ向上とは程遠いシステムだった。「スタッフ同士にミスを見つけ合わさせる。 張り出されたス