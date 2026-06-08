IT関連イベントで演説するスターマー英首相＝8日、ロンドン（ロイター＝共同）【ロンドン共同】英国のスターマー首相は8日、米アップルや米グーグルなどIT企業に対し、英国内で子どもがスマートフォンやタブレット端末で性的画像を送受信できないようにする機能の搭載を要請した。3カ月以内に実施されない場合、政府は法制化を進めて搭載を義務付けるという。子どもをインターネット上での性的被害から守るのが狙い。英メディ