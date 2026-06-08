©ABCテレビ 漫才・コント・ピン芸…なんでもアリ！笑いの異種格闘技「ABCお笑いグランプリ」。47回目となる今年は、“デビュー10年以内”の若手芸人583組がエントリー。厳正なる二次選考を勝ち抜いた40組が、YouTube配信「ABCお笑いグランプリ2026 令和ロマン・松井ケムリの準決勝進出者発表！」 にて発表され、6月16日(火)に開催される準決勝へと駒を進めた。多種多様な才能を秘めた40組が、決勝に用意された