歌い手のSouと、声優・アーティストとして活動する内田雄馬2名によるコラボ楽曲「蠟灰」が本日6月8日より配信スタート。あわせて同曲のミュージックビデオも公開された。本楽曲「蠟灰」は6月8日（月）に稼働スタートとなった『スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』に搭載されている楽曲。ボカロPとして活躍するユギカが楽曲を担当し、タイアップ作品の持つイメージを反映させた内容