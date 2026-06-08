歌い手のSouと、声優・アーティストとして活動する内田雄馬2名によるコラボ楽曲「蠟灰」が本日6月8日より配信スタート。あわせて同曲のミュージックビデオも公開された。

本楽曲「蠟灰」は6月8日（月）に稼働スタートとなった『スマートパチンコ機『eフィーバーデッドマウント・デスプレイ 魂神9000』に搭載されている楽曲。ボカロPとして活躍するユギカが楽曲を担当し、タイアップ作品の持つイメージを反映させた内容となっている。MVはえーけーが担当し、繊細な表現で楽曲の世界観をより広げる内容となった。

Souと内田雄馬は共に2023年に放映されたTVアニメ『デッドマウント・デスプレイ』の主題歌を担当しており、その縁から今回の楽曲コラボが実現したかたちだ。本楽曲のリリースにあわせ、両者からコラボレーションへのコメントも到着している。

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■Sou コメント

生と死、現実と非現実の境界を駆け抜けていくような緊張感のある一曲になってます。

そしてなんと今回、声優の内田雄馬さんと一緒に歌わせていただきました…！

ふたりの重なる歌声にも注目して聴いていただきたいです！

■内田雄馬 コメント

デッドマウント・デスプレイ再び！

初めてSouさんと歌わせていただきました。

Souさんの作る世界観に飛び込ませていただくような気持ちで、収録に臨みました。

二人の化学反応をお楽しみいただけたら嬉しいです。

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■＜Sou LIVE TOUR 2026「Finder」＞

6月11日（木）OPEN 18:30 ／ START 19:30

大阪：OSAKA BIGCAT 6月12日（金）OPEN 18:00 ／ START 19:00

愛知：NAGOYA Bottom Line 6月21日（日）OPEN 16:00 ／ START 17:00

東京：TOKYO EX THEATER ROPPONGI ※海外公演

6月27日（土）OPEN 17:00／ START 18:00

TAIPEI ZEPP New Taipei 7月4日（土）OPEN 16:45／ START 17:30

Seoul Wanderloch Hall 7月25日（土）OPEN 17:00／ START 18:00

Hong Kong TIDES ▼チケット座種・料金

オールスタンディング

￥6,900（税込）

※ドリンク代別途必要 チケット発売情報

各プレイガイド情報

イープラス：https://eplus.jp/sou/

チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/sou/

ローソンチケット： https://l-tike.com/sou/