岡山市が計画を進めている新しいアリーナについてです。その賛否を問う住民投票の実施を求める市民団体が、条例案の発議に必要な人数の署名が集まったとして市に名簿を提出しました。 【写真を見る】新アリーナ建設の賛否を問う住民投票の実施を求め市民団体が約2万2千人分の署名を提出【岡山】 「たくさん市民の思いが詰まっているものです。どうぞ審査をよろしくお願いいたします」新アリーナ建設の賛否を問