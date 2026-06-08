この記事をまとめると ■スイスの技術者の打倒ブガッティを掲げた挑戦を振り返る ■独自メカニズムを満載したと主張する1200馬力の「ウェバーF1」を発表 ■資金難で計画は頓挫し実車も幻となった ブガッティ超えを夢見た技術者がいた 打倒ブガッティの名のもとに、独自のハイパーカーを作り上げるという夢はクルマ好きの胸が高鳴るもの。ですが、一筋縄でいかないことはご承知のどおり。これまで、いくつものメーカーが「あちら