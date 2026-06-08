この記事をまとめると ■ヒューマノイドは実験段階から実用段階へと急速に進化中だ ■テスラは自動運転技術を応用してロボットに「自ら学ぶシステム」を与えた ■テスラの次なる課題は人間社会に溶け込むための「ロボットの皮膚」だ テスラのヒューマノイドの進化スピードがものすごい 前回は最近注目される人型ロボット「ヒューマノイド」を紹介した。しかし、ひと月も経つとこの世界のテクノロジーは驚異的なスピードで進化し