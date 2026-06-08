お笑いコンビ・エルフの荒川さんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩芸人の結婚式に参列した際のショットを公開しました。【写真】荒川＆先輩芸人夫婦とのスリーショット「私は、お二人に一生ついていく」荒川さんは「永見さんご夫婦心の底から、おめでとうございます愛に溢れた結婚式に呼んで頂けて幸せすぎました。ほんまに最高すぎました。やばすぎた私は、お二人に一生ついていく」とつづり、お笑いコンビ・カベ