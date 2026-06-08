ポケモンカードゲーム公式は8日、30周年記念の4商品について「マイナンバーカード」を用いた本人確認システムの導入を検討していると発表した。同商品の抽選販売より活用を開始する予定だと発表した。同システムは、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」で、同商品の抽選販売より活用を開始する予定だと説明した。【画像】マイナ活用のポケカ新商品！収録されるピカチュウ・エーフィ・ブラッキ