プロボクシングの元世界3階級王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン、37）が、2026年6月6日に愛知国際展示場で、元世界2階級王者ルイス・ネリ（メキシコ、31）と対戦し、4回TKOで破った。 「井上にはもう興味がない」試合はカシメロの圧勝だった。初回に3度のダウンを奪うと、勢いは止まらず2回に右フックでダウンを奪った。 3回にもダウンを奪い、4回に左フックで倒したところでレフリーが試合を止めた。WBC世界フェザー級4位のネ