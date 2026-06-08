プロボクシングの元世界3階級王者ジョンリル・カシメロ（フィリピン、37）が、2026年6月6日に愛知国際展示場で、元世界2階級王者ルイス・ネリ（メキシコ、31）と対戦し、4回TKOで破った。

「井上にはもう興味がない」

試合はカシメロの圧勝だった。初回に3度のダウンを奪うと、勢いは止まらず2回に右フックでダウンを奪った。

3回にもダウンを奪い、4回に左フックで倒したところでレフリーが試合を止めた。WBC世界フェザー級4位のネリから計6度のダウンを奪っての圧勝で、復活を印象付けた。

カシメロはバンタム級の世界王者時代から、井上尚弥（大橋、33）との対戦を熱望していた。20年4月に井上と対戦することが内定するも、新型コロナウイルスの感染拡大の影響もあり、対戦は実現しなかった。

これまでSNSで井上への挑発を繰り返してきたカシメロ。スポーツ紙によると、ネリ戦後「井上にはもう興味がない。自分が戦いたいといっても避けるんじゃないか。この試合を見てビビっただろう」と言い放ったという。

カシメロが対戦を熱望しているのが、元WBA・IBF世界スーパーバンタム級王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）だ。アフマダリエフは、25年9月に井上に挑戦して判定負け。現在、WBA世界スーパーバンタム級3位にランクしている。

元世界2階級制覇王者のネリに圧勝し、復活をアピールしたカシメロ。米ボクシング専門メディア「ボクシングニュース24」（ウェブ版）は、現時点のカシメロの実力を踏まえ、今後の展望に関して言及した。

「カシメロは主要4団体ランキングのトップ15に入っていない」

記事では「カシメロは再び注目を集める存在となったが、かねてから噂されていた井上との対決実現には、いくつかの障壁が立ちはだかっている」と指摘し、こう続けた。

「37歳のカシメロは現在、主要4団体いずれのランキングでもトップ15に入っていない。また、彼は25年10月に亀田京之介に判定負けを喫したばかりだ。亀田は体格で上回る選手だったが、この敗北は（井上への）挑戦者としての評価を下げた。試合では、ネリ相手に印象的なKO勝利を収めたが、このパフォーマンスが、井上との対戦に向けた真剣な検討材料となるかどうかは、未知数だ」

カシメロは、25年10月にキルギスで亀田京之介（MR、27）とノンタイトル戦を行い、0−3の判定負けを喫した。元世界3階級制覇王者が、2連敗中の亀田に敗れる番狂わせとなった。

21年8月以来、世界タイトル戦のリングから遠ざかっているカシメロ。世界王座挑戦の機会は訪れるのか。今後の展開に注目が集まる。