日本野球機構（NPB）事務局は8日、4月16日のヤクルト―DeNA戦（神宮）で球審を務めた際、頭部にバットが直撃した川上拓斗審判員（30）の家族からのメッセージを公開した。川上審判員は懸命な治療とリハビリを継続していて、意識は回復していないものの、家族らの呼びかけに対して瞬きなどの反応を見せているという。メッセージは「川上拓斗の現在の状況について4月16日木曜日に明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワロー