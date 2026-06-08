4月16日のヤクルト―DeNA戦（神宮）で球審を務めた際、頭部にバットが直撃した川上拓斗審判員（30）について8日、家族からのメッセージがNPB事務局を通じて読み上げられた。川上審判員は懸命な治療とリハビリを継続していて、意識は回復していないものの、家族らの呼びかけに対して瞬きなどの反応を見せている。

メッセージは「川上拓斗の現在の状況について 4月16日木曜日に明治神宮野球場で行われた東京ヤクルトスワローズ対横浜DeNAベイスターズ第5回戦で発生しました事故によって息子・拓斗は頭部に傷を負いました。事故から1カ月半余りが過ぎましたが、現状の容態についてご報告致します。まず医療関係者の皆様には懸命の治療をしていただいていることに心より感謝申し上げます。また、関係各所の皆様やファンの皆様からは多大なる励ましのお言葉やお見舞いをいただいておりますことに御礼を申し上げます」と感謝の思いがつづられた。

また「現状の容態についてご報告致しますと、拓斗は治療とリハビリを継続しており、担当医師によるとまだ意識回復とまではいえないものの、家族やお見舞いに来てくださる方々に対し、瞬きの反応を示したり、腕を動かすなど、受傷直後の状況に比べますと、良くなっていると感じます。退院のメドはまだ立っていませんが、今後もリハビリや治療を継続していきますので、家族としましても共に歩んでいく所存です。改めまして皆様から多大なる激励メッセージを頂いておりますことに、心より感謝申し上げます。拓斗は懸命に頑張っておりますので、皆様におかれましては引き続き応援していただけますと幸いでございます。何卒よろしくお願いいたします」と読み上げられた。