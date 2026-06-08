【モデルプレス＝2026/06/08】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた谷村優真（たにむら・ゆま）が6月6日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身17歳美女「天才的に可愛い」と話題の水着ショット◆谷村優真、水着ショット披露谷村は「プール楽しすぎた浮き輪で寝かけた」「眩しすぎて正面向いてる写真無い笑