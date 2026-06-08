松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、「にんにく醤油の揚げる厚切り豚テキ定食」「にんにく醤油の揚げる鶏テキ定食」の2種類を6月12日午後3時から期間限定で販売します。【写真】ボリュームもヤバイ…おいしそうな“にんにく醤油の揚げる”厚切り豚テキ定食＆鶏テキ定食をもっと！両商品は、昨年も販売された人気メニュー。特製の粉をまぶしてカラッとジューシーに揚げた豚肉、鶏肉がそれぞれ楽しめ