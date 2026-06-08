いよいよ北中米W杯に挑む日本代表。グループリーグではオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と決勝トーナメント進出を争う。日本にとって3戦目に当たるスウェーデンの国内メディアは、日本を強敵だと認識しているようだ。『Mr.Green』は、「このチームはすでに強豪ヨーロッパ勢を打ち負かす力を持っていることを証明している」と報じた。日本は前回のカタール大会でGL同組となったドイツ代表、スペイン代表を破ってグル